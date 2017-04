Kriminalität : Mann stirbt bei Arbeitsunfall in Stolpe

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Beim Verladen eines Traktors in einem Agrarbetrieb in Stolpe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Mittwoch ein Mann ums Leben gekommen. Der 59-Jährige sei offenbar beim Bugsieren des Ackerschleppers von diesem erfasst und überrollt worden, teilte die Polizei mit. Der Mann, der offenbar als Einweiser fungierte, um den Traktor auf einen Lkw-Anhänger zu laden, starb noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar, hieß es. Ein Sachverständiger sei an die Unfallstelle gerufen worden.

von dpa

erstellt am 19.Apr.2017 | 16:51 Uhr