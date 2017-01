1 von 1 Foto: Jens Wolf 1 von 1

Ein 61-jähriger Mann ist in Bad Doberan aus einem Fenster im dritten Stock gestürzt und gestorben. Als ein Passant den Mann am Samstag entdeckte, war dieser schon nicht mehr ansprechbar, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Notarzt versuchte den 61-Jährigen wiederzubeleben - ohne Erfolg. Nach ersten Erkenntnissen ging die Polizei von einem tragischen Unglücksfall aus.

Pressemitteilung Polizei