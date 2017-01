Kriminalität : Massen-Gentest wegen versuchter Vergewaltigung

Im Zusammenhang mit einer versuchten Vergewaltigung beginnt die Polizei am Mittwoch in Neubrandenburg mit einem Massen-Gentest. Dazu wurden 469 Zuwanderer aus zehn Ländern aufgefordert, Speichelproben abzugeben. Es ist der erste von mehreren Terminen für die Proben. Die Polizei sucht einen 20 bis 40 Jahre alten Verdächtigen. Dieser soll im Oktober eine 35 Jahre alte Frau in Neubrandenburg überfallen haben.