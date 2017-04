Hochschulen : Mathe-Professor zum neuen Rektor in Neubrandenburg gewählt

Neubrandenburg dpa/mv) - An der Hochschule Neubrandenburg ist ein neuer Rektor gewählt worden. Die 23 Senatsmitglieder haben sich mit großer Mehrheit im ersten Wahlgang für Mathematikprofessor Gerd Teschke entschieden, der seit zehn Jahren an der Hochschule arbeitet. Das teilte die Hochschule am Mittwoch mit. Es gab am Ende fünf Bewerber.