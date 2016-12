Soziales : Mehr Arbeit für Telefonseelsorger nach Anschlag in Berlin

Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt haben die Ehrenamtlichen der Ökumenischen Telefonseelsorge in Mecklenburg-Vorpommern mehr zu tun. Wie die Beauftragte der Träger, Ute Krause, am Dienstag in Schwerin sagte, bildeten Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg eine Organisationseinheit. Anrufende aus den drei Ländern würden an einen Gesprächspartner aus einem der drei Bundesländer vermittelt. Nach dem Anschlag sei der Gesprächsbedarf deutlich gestiegen, so dass eine zusätzliche zweite Leitung geschaltet worden sei, sagte Krause. In Mecklenburg-Vorpommern sind 220 ausgebildete Telefonseelsorger ehrenamtlich tätig. Träger sind die evangelische und die katholische Kirche, die Caritas und das Diakonische Werk.

