Luftverkehr : Mehr Fluggäste am Airport Heringsdorf auf Usedom

Der Flughafen Heringsdorf auf der Insel Usedom zieht für das Jahr 2016 eine positive Bilanz. Im vergangenen Jahr nutzten rund 42 200 Fluggäste den Airport, rund 3600 mehr als im Vorjahr, wie der Flughafen am Freitag in Heringsdorf mitteilte. Zu dem Plus habe vor allem der Linienflugverkehr mit einem Zuwachs von 23,5 Prozent geführt. Ursache seien der frühere Start in die Saison und eine bessere Auslastung der Maschinen. Der Flughafen startet Anfang April in die diesjährige Flugsaison. Maschinen aus Linz (Österreich), aus Basel und Bern (Schweiz), aus Düsseldorf, Stuttgart und Frankfurt am Main werden die Insel Usedom anfliegen. Unter anderem steuern Airbus-Typen A 319 und A 320 die Insel an. Der Flughafen investierte im vergangenen Jahr rund 1,8 Millionen Euro in den Ausbau der Flughafenterrasse, in ein neues Löschfahrzeug sowie eine Fluggasttreppe und die Verbesserung des Check-in-Bereiches.