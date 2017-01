Soziales : Mehr Geld vom Land für Kindertagesbetreuung

Das Land will mehr Geld für die Förderung von Kitas, Krippen und Tagespflegen bereitstellen. Wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Montag in Schwerin mitteilte, wird die yLandesförderung 2017 auf 216 Millionen Euro steigen. Das sind vier Millionen mehr als im Vorjahr. Das Geld diene unter anderem Qualitätsverbesserungen.