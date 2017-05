Gewerkschaften : Menschen sollen sich Gedanken um ihre Zukunft machen

Schwerin/Rostock/Neubrandenburg (dpa/mv) - Zum Tag der Arbeit am 1. Mai haben die Gewerkschaften im ganzen Land zu Festen, Kundgebungen und Demonstrationen eingeladen. Beim Demokratiefest in Neubrandenburg am Montag rief der DGB die Bürger auf, sich um ihre eigene Zukunft Gedanken zu machen. Die DGB-Regionsvorsitzende Gisela Ohlemacher sagte: «Wir möchten, dass sich die Menschen überlegen, ob sie einen Tarifvertrag wollen, und wie es mit ihrer Rente aussieht. Und dass sie dann dafür auch etwas tun.» Zu dem Fest auf dem Neubrandenburger Marktplatz kam auch Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD). Es sei wichtig, für Arbeitnehmerrechte, starke Gewerkschaften und gute Arbeitsbedingungen einzutreten, sagte der Regierungschef.