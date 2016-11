Prozesse : Messerattacke nach Chat-Streit: Angeklagter gilt als ruhig

1 von 1 Foto: Oliver Berg 1 von 1

Die Messerattacke von Wismar nach einem Streit zwischen zwei jungen Männern im Internet stellt das Gericht weiter vor Rätsel. Zeugen beschrieben den 29-jährigen Angeklagten am Donnerstag im Landgericht Schwerin als ruhig und freundlich. Die Mutter sagte: «Er ist ein liebevoller, großzügiger, nach Harmonie strebender Mensch.» Seine Verlobte erklärte, er sei zu ihren beiden Kindern aus einer früheren Beziehung so, als wären es seine eigenen. Der Angeklagte soll nach einem Streit auf Facebook seinen Kontrahenten zufällig im April in Wismar getroffen und auf ihn eingestochen haben. Das 19-jährige Opfer wurde lebensgefährlich verletzt. Der Streit im Netz soll sich an einer Mathematikaufgabe entzündet haben.