Prozesse : Messerattacke wegen Matheaufgabe: Prozess geht weiter

Der Prozess um eine Messerattacke in Wismar nach einem Streit im Internet wird heute am Landgericht Schwerin fortgesetzt. Der Vorsitzende Richter Otmar Fandel will fünf Zeugen hören. Am ersten Prozesstag war ein Schreiben des 29 Jahre alten Angeklagten verlesen worden, in dem er die Tat einräumte. Ihm sei nicht bewusst gewesen, das er sein Opfer schwer verletzte, hieß es darin. Der heute 19-Jährige konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden.