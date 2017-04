Verkehr : Minister Christian Pegel zu Gesprächen nach Moskau gereist

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) ist am Dienstag zu Gesprächen nach Russland gereist. Während des dreitägigen Aufenthaltes in Moskau will er mit dem Vize-Minister des russischen Transportministeriums, Viktor Olerskij, und dem Vize-Minister des russischen Energieministeriums, Anatolij Janowskij, sprechen. Dabei soll es um Projekte in den Bereichen Infrastruktur und Energie zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern, Unternehmen aus MV und Russland gehen, wie das Ministerium in Schwerin mitteilte. Pegel wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet, zu der Chefs mehrerer Seehäfen gehören. Sie wollen die Logistikmesse TransRussia besuchen, auf der der Landesverband der Hafenwirtschaft Mecklenburg-Vorpommern mit einem Stand vertreten ist.

von dpa

erstellt am 18.Apr.2017 | 12:42 Uhr