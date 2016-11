Gesundheit : Minister: Geflügelhalter müssen mit Stallpflicht rechnen

Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in Deutschland sowie in Polen, Kroatien und Ungarn müssen die Geflügelhalter in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Stallpflicht rechnen. Das Ministerium bereite eine solche Anordnung vor, teilte eine Sprecherin am Mittwoch in Schwerin mit. «Auch wenn wir noch keinen Nachweis des aktuellen Geflügelpesterregers H5N8 in Mecklenburg-Vorpommern haben, müssen wir uns darauf einstellen, dass das Virus auch unser Land erreicht», sagte Agrarminister Till Backhaus (SPD).