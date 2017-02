Lehrer : Ministerium lässt Gründe für Studienabbrüche untersuchen

Schwerin (dpa/mv) - Das Bildungsministerium will die Zahl von Studienabbrüchen in den Lehramtsstudiengängen senken. Wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte, hat das Ministerium eine wissenschaftliche Untersuchung an der Universität Rostock in Auftrag gegeben, um die Gründe für die hohe Abbrecherquote zu ermitteln. Die Arbeit an der Studie habe bereits begonnen.