Kriminalität : Mit Messer bewaffnete 55-Jährige überfällt Geschäfte

Eine mit einem Messer bewaffnete Frau hat in Sternberg (Kreis Ludwigslust-Parchim) Geschäfte überfallen und ist dann der Polizei sozusagen in die Arme gelaufen. Wie ein Polizeisprecher erklärte, versuchte die 55-Jährige am Dienstagabend zunächst, Tageseinnahmen in einem Blumenladen zu erpressen, was aber misslang. Die Verkäuferin alarmierte die Beamten. Unterdessen überfiel die 55-Jährige eine Bäckerei im Zentrum, erbeutete dort Bargeld aus der Tageskasse und floh.