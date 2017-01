Unternehmen : Mittelstandsbarometer: Firmen in MV sehr zufrieden

1 von 1 Foto: Peter Steffen 1 von 1

Der Mittelstand in Mecklenburg-Vorpommern ist sehr zufrieden mit seiner Situation. 74 Prozent der Unternehmer schätzen einer Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young zufolge ihre Geschäftslage als gut ein. Im Mittelstandsbarometer, das Ernst & Young am Donnerstag veröffentlichte, ist das bundesweit der Spitzenwert. Weitere 21 Prozent der Unternehmer in MV bezeichneten ihre Geschäftslage als eher gut und nur fünf Prozent als schlecht. Eine weitere Verbesserung in den nächsten sechs Monaten erwarten aber nur 28 Prozent, eine Verschlechterung drei Prozent. Auch bei der Investitionsbereitschaft belegt Mecklenburg-Vorpommern im «Mittelstandsbarometer» den vorletzten Platz. Ernst & Young hat im Dezember bundesweit 3000 Unternehmen mit 30 bis 2000 Mitarbeitern telefonisch befragt.