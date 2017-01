Kriminalität : Mord-Ermittlungen wegen Vermisstem bei Tessin gehen weiter

Der mutmaßliche Mord an einem Mann aus Kronskamp (Landkreis Rostock), dessen Leiche vor wenigen Tagen erfolglos auf einem Grundstück bei Tessin gesucht wurde, gibt Staatsanwaltschaft und Polizei weiter Rätsel auf. «Die Sucharbeiten auf dem Grundstück des Tatverdächtigen sind beendet, die Ermittlungen gehen aber weiter», sagte Staatsanwalt Harald Nowack am Montag in Rostock. Der 27-Jährige wird seit April 2016 vermisst. Der Verdächtige und der Vermisste kannten sich, sagte Nowack. Es wäre die zweite Gewalttat, die dem inzwischen 30 Jahre alten Tatverdächtigen angelastet wird. Der Mann aus einem Dorf bei Tessin sitzt wegen einer brutalen Messerattacke am 31. Oktober in Goritz bei Tessin in Haft. Das Opfer erlitt schwere Halsverletzungen, überlebte aber. Der ebenfalls 27-Jährige war damals wegen einer Panne mit seinem Wagen auf der Straße liegengeblieben. Sein Kontrahent kam mit einem Auto vorbei und soll auf ihn eingestochen haben. Eine Autofahrerin fand den Schwerverletzten an der Straße und holte Hilfe.