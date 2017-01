Tiere : Müritz-Nationalpark: Jagdruhe sorgt für mehr Wildbeobachtung

Besucher des Müritz-Nationalparks haben durch mehr Jagdruhe inzwischen bessere Chancen, Wildtiere wie Rehe, Damwild und Rothirsche zu Gesicht zu bekommen. So wird auf 25 Prozent der Parkfläche, darunter am Ostufer der Müritz und bei Serrahn, gar nicht gejagt, wie Schutzgebietssprecherin Nora Künkler am Montag in Schwarzenhof (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) sagte. Das sei Teil des Konzepts des aktuellen Wildtiermanagements im größten Land-Nationalpark Deutschlands.