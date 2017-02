Theater : Musical-Premiere im Rostocker Volkstheater: Struwwelpeter

Rostock (dpa/mv) - Im Rostocker Volkstheater feiert am Freitag das Musical «Shockheaded Peter» Premiere. Dabei handelt es sich um eine Neuinterpretation des Bilderbuchklassikers «Struwwelpeter» von Heinrich Hoffmann, in dem Kindern die äußerst drastischen Folgen von vermeintlichem Fehlverhalten aufgezeigt wird. Allerdings kommt das Musical «Shockheaded Peter» nicht altbacken und belehrend daher, sondern in einer respektlos-schrillen Version der britischen Kultband «The Tiger Lillies».