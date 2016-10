Kriminalität : Mutiges Diebstahlopfer «überführt» Trickdieb-Trio

Ein unerschrockener Mann hat die Polizei in Westmecklenburg auf die Spur von mutmaßlichen Trickdieben geführt. Die drei Verdächtigen aus Berlin wurden am Mittwochabend auf der Flucht in ihrem Auto festgenommen, nachdem der 55-jährige Geschädigte sie kilometerweit mit seinem Auto verfolgt hatte, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Die Festnahme erfolgte auf einem Parkplatz der Autobahn 24 bei Wittenburg (Kreis Ludwigslust-Parchim).