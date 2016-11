Gesundheit : MV bei Bereitschaft zu Organspenden bundesweit mit vorne

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Bereitschaft zur Organspende im bundesweiten Vergleich sehr hoch. Von Januar bis Oktober dieses Jahres kamen auf eine Million Einwohner 16,8 Organspender, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (SPD) am Dienstag in Schwerin mitteilte. Im Bundesdurchschnitt gab es im gleichen Zeitraum 8,8 Spender pro eine Million Menschen. Im vorigen Jahr war Mecklenburg-Vorpommern sogar bundesweiter Spitzenreiter mit 19,4 Organspendern auf eine Million Einwohner. Glawe führte die hohe Spendebereitschaft auf ein sehr gut funktionierendes Netzwerk im Land zurück. Krankenhäuser, Krankenkassen, die Ärztekammer und die Deutsche Stiftung Organtransplantation engagierten sich für die öffentliche Aufklärung.

