Parteien : MV-Grüne suchen nach Wahldebakel Neuanfang

Nach dem Ausscheiden aus dem Landtag stehen die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern vor einem personellen Neuanfang und einer inhaltlichen Rückbesinnung. Auf dem Parteitag am Samstag in Neubrandenburg sollen die Weichen dafür gestellt werden. Mit 4,8 Prozent hatte Bündnis 90/Die Grünen den Wiedereinzug ins Parlament verfehlt. Landesparteichef Andreas Katz kündigte als Reaktion darauf bereits seinen Rückzug von der Parteispitze an. Für seinen Posten bewirbt sich der bisherige Landtagsabgeordnete und Energieexperte Johann-Georg Jaeger. Die Co-Vorsitzende Claudia Müller hingegen will am Samstag für eine weitere Amtszeit kandidieren. Bislang gibt es keine weiteren Bewerber für die Doppelspitze.

«Nach dem für uns sehr bitteren Ergebnis bei der Landtagswahl habe ich mich natürlich gefragt, wie es weitergehen soll. Und ich habe mich entschlossen, dass ich den Prozess der Neuorganisation mitgestalten will», sagte Müller. Sie ist seit 2012 eine der beiden Landesvorsitzenden und erwartet nach eigenen Angaben auf dem Parteitag auch noch einmal eine Debatte zu den Gründen des Wahldebakels am 4. September.

Bei den internen Beratungen unmittelbar nach der Wahl sei aber schon ein Punkt klar benannt worden: «Die Hauptkritik gab es daran, dass wir den Wahlkampf zu stark auf das Thema AfD fokussiert haben», sagte Müller. Als weitere wichtige Gründe für die Wahlniederlage würden der krankheitsbedingte Ausfall von Spitzenkandidat Jürgen Suhr und das taktische Wahlverhalten von Grünen-Anhängern zugunsten der SPD gelten. Viele hätten damit verhindern wollen, dass die SPD womöglich hinter die AfD zurückfällt, sagte Jaeger.

Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Bundesland, in dem die Grünen nicht im Landesparlament sitzen. Das Ausscheiden aus dem Landtag koste den Grünen-Landesverband nicht nur staatliche Zuschüsse und Abgeordnetenabgaben in Höhe von zusammen etwa 80 000 Euro im Jahr, es reiße auch Löcher in die Präsenz vor Ort. Ziel müsse es nun sein, mit Hilfe der in Kreistagen und Gemeinderäten vertretenen Abgeordneten die Schließung der Wahlkreisbüros möglichst zu kompensieren. «Die Kommunalos sind nun unsere erste Reihe in der Politik», sagte Müller. Eine Austrittswelle sei nach der Wahlniederlage im Land nicht zu verzeichnen. «Im Gegenteil. Die Mitgliederzahl ist erstmals über 600 gewachsen.»

Mit Jaeger bewirbt sich ein Politiker mit reichlich Erfahrung für den Co-Vorsitz. Er hatte schon von 2002 bis 2004 mit an der Spitze der MV-Grünen gestanden und war in den vergangenen fünf Jahren parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion. «Der Landesvorstand bekommt wieder eine andere Funktion, weil die Fraktion als Sprachrohr weggefallen ist und die Mitarbeiter dort nicht mehr zur Verfügung stehen», erklärte er.

Deshalb müsse die Partei selbst verstärkt dafür sorgen, dass Grünen-Themen im politischen Diskurs wahrgenommen werden. Sein Schwerpunkt bleibe Klimaschutz und Energiepolitik, Kernthemen der Grünen, mit denen die Partei künftig wieder mehr punkten wolle, sagte Jaeger. Den 90 Delegierten am Samstag liege ein Antrag vor, wie auch außerparlamentarisch dafür gesorgt werden solle, dass die Energiewende umgesetzt und weiterentwickelt wird.

