Schiffbau : MV mit 32 Ausstellern auf der boot in Düsseldorf

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Schwerin (dpa/mv) - In der Mecklenburgischen Seenplatte ist im vorigen Jahr ein Charterboot Ort jeder zehnten Übernachtung von Touristen gewesen. «Mehr als 400 000 Übernachtungen fanden im vergangenen Jahr auf Charterbooten statt», sagte Tourismusminister Harry Glawe (CDU) am Mittwoch in Schwerin vor der Messe boot 2017 in Düsseldorf, die am Samstag beginnt. Der Wassertourismus sei ein dynamischer Wachstumsmarkt innerhalb der touristischen Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern. An der weltgrößten Bootsmesse vom 21. bis 29. Januar beteiligen sich diesmal 32 Aussteller aus Mecklenburg- Vorpommern, darunter Unternehmen, regionale Tourismusverbände und der Marinaverbund Ostsee. Im Vorjahr waren es 41 Aussteller aus dem Nordosten, 2015 waren es noch 44.