Landtag : MV-Wahlleute für Bundesversammlung gewählt

Der Landtag hat am Mittwoch 13 Mitglieder für die Bundesversammlung bestimmt, die im Februar den neuen Bundespräsidenten wählen sollen. Neben Landes- und Kommunalpolitikern entsendet das Parlament in Schwerin auch den Schlagersänger Roland Kaiser auf Vorschlag der SPD. Die CDU hatte den Radsport-Olympiasieger Stefan Nimke nominiert. Auf der Liste der Sozialdemokraten steht auch Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD), die mit ihrer Familie in Schwerin lebt.