Umwelt : Nach der Sturmflut: Backhaus spricht mit Betroffenen

Knapp vier Wochen nach der Sturmflut hat Umweltminister Till Backhaus (SPD) Vertreter der besonders betroffenen Gemeinde Zempin (Insel Usedom) heute zu einem Gespräch eingeladen. Backhaus will mit dem Zempiner Bürgermeister Werner Schön, der betroffenen Kioskbesitzerin Petra Hofmann und Zempiner Fischern nochmals in ruhiger und sachlicher Atmosphäre die nächsten Schritte besprechen, wie das Ministerium mitteilte. Bei der Sturmflut Anfang Januar war es in Zempin zu größeren Abbrüchen gekommen, ein Kiosk stürzte in die Tiefe. Teile der Strandpromenade auf dem Kliff und die Slipanlage der Fischer wurden zerstört. Einer ersten Bilanz zufolge belaufen sich die Schäden landesweit auf bislang rund 5,2 Millionen Euro.

erstellt am 31.Jan.2017 | 05:31 Uhr