Prozesse : Nach Haftstrafe für Sprengstoff-Bastler: Berufungsprozess

Der sogenannte Sprengstoffbastler aus Woldegk im Kreis Mecklenburgische Seenplatte wird sich am 14. Dezember vor dem Landgericht Neubrandenburg verantworten. Anlass ist ein Berufungsprozess gegen den 34-jährigen Mann, wie ein Gerichtssprecher am Freitag sagte. Der Woldegker hatte vor dem Amtsgericht zugegeben, fast drei Jahre in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit großen Mengen an explosiven Substanzen experimentiert zu haben. Im Freien hatte er etwa 50 Mal Sprengungen ausprobiert. Der Fall hatte auch überregional für Aufsehen gesorgt.