Umwelt : Nach Sturmflut: Ersatzkiosk in Zempin geht in Betrieb

Rund drei Monate nach der schweren Ostsee-Sturmflut besucht Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU)heute die Insel Usedom - mit Förderzusagen in Höhe von 5,6 Millionen Euro für die Beseitigung von Schäden im Gepäck. Gemeinsam mit der Kioskbetreiberin Petra Hofmann wird Glawe in Zempin eine Ersatzverkaufsstelle in Betrieb nehmen. Der Kiosk war während der Sturmflut bei einem Steilküstenabbruch zerstört worden. Zum Saisonauftakt zu Ostern wurde ein mobiler Imbisswagen als Ersatz angeschafft, der am Promenadenplatz steht.