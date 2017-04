International : Nachbarländer nehmen zum G20-Gipfel Strafgefangene ab

Hamburgs Nachbarländer wollen der Hansestadt zum G20-Gipfel vorübergehend Strafgefangene abnehmen. In Schleswig-Holstein stehe eine Abteilung mit etwa 30 Plätzen in der Justizvollzugsanstalt Kiel zur Verfügung, sagte ein Sprecher des Justizministeriums am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Es werde sich durchweg um leichtere Fälle handeln. Mit der Aufnahme von Gefangenen soll in Hamburgs Gefängnissen Platz für Festgenommene geschaffen werden. In den schleswig-holsteinischen Gefängnissen sind von 1374 Haftplätzen derzeit nach Ministeriumsangaben 1216 belegt.