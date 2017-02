Unfälle : Nandu kollidiert mit Auto: 92-Jährige verletzt

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die Fahrerin war mit dem aus Südamerika stammenden Vogel zusammengestoßen, als dieser auf die Fahrbahn lief, teilte die Polizei mit. Das Tier überlebte den Unfall nicht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro.

Ende der 1990er Jahre waren einige der bis zu eineinhalb Meter großen Vögel einem Züchter in Schleswig-Holstein entkommen. Seither breiten sich die Nandus, die unter das Washingtoner Artenschutzabkommen und das Bundesnaturschutzgesetz fallen, von der Grenzregion am Flüsschen Wakenitz in Richtung Osten aus. Bei einer Zählung Anfang November 2016 waren mehr als 200 Vögel erfasst worden.

Da es sich bei Nandus nicht um sogenanntes Haarwild handelt, könne es sein, dass Kfz-Versicherer Unfallschäden nicht übernehmen, sagte eine Sprecherin des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Autofahrer sollten sich gegebenenfalls noch einmal informieren, ob ihr Versicherer Unfälle mit Tieren aller Art übernimmt oder nur mit Haarwild. Zum Haarwild gehören laut GDV unter anderem Rehe, Wildschweine, Hirsche und Füchse.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 06.Feb.2017 | 16:45 Uhr