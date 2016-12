Medien : NDR sendet seit 25 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern

Der NDR sendet seit 25 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern. Rund um das Jubiläum erinnert das Schweriner Landesfunkhaus mit Beiträgen, Reihen und Programm-Schwerpunkten an den Start der Programme am 1. Januar 1992, wie der Sender am Freitag mitteilte. Einen besonders ausführlichen und vielseitigen Rückblick biete «Die lange Mecklenburg-Vorpommern-Nacht: das Beste aus 25 Jahren im NDR» am 7. Januar ab 23.00 Uhr im NDR-Fernsehen.