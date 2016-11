Kommunen : Neuer Stadtteil in Rostock: Stadt spricht mit Kleingärtnern

In Rostock soll es einen neuen Stadtteil geben: Die Stadtverwaltung spricht dazu mit Einwohnern, darunter sind viele Kleingärtner. Rund 200 Gärten könnten von der Erweiterung des bestehenden Stadtteils Biestow betroffen sein. Wie Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) am Montagabend in einer Bürgerversammlung berichtete, könnten in allen Gebieten, die von den Bebauungsplänen betroffen sind, Parzellen zum 1,3-fachen des Verkehrswertes zurückgekauft werden.