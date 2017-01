Gesellschaft : Neujahrsbabys in MV: Zwei Matteos kurz nach Mitternacht

1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

Das Südstadtklinikum ist die größte Geburtsklinik in Mecklenburg-Vorpommern. Im vergangenen Jahr wurden dort 3163 Geburten gezählt, wie Stubert sagte. Am Neujahrstag taten dort bis zum Mittag bereits sechs neue Erdenbürger ihren ersten Schrei. In der Helios Klinik Schwerin gab es im vergangenen Jahr nach Angaben einer Sprecherin 1276 Geburten, im Dietrich-Bonhoeffer-Krankenhaus Neubrandenburg 954. Im Sana-Krankenhaus in Bergen auf Rügen wurden 392 Geburten gezählt.