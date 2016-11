Kirche : Neukirchen: Gottesdienst eröffnet Aktion «Brot für die Welt»

Die diesjährige Sammlung «Brot für die Welt» in Mecklenburg-Vorpommern wird heute mit einem Adventsgottesdienst in Neukirchen (Landkreis Rostock) eröffnet. Die Aktion steht unter dem Motto «Satt ist nicht genug! Zukunft braucht gesunde Ernährung - auf dem Land und in der Stadt!»

Das Spendenhilfswerk der evangelischen Kirche wies darauf hin, dass weltweit 795 Millionen Menschen hungerten. Zwei Milliarden Menschen litten unter chronischem Vitamin- und Nährstoffmangel. Kinder blieben dadurch im Wachstum zurück und seien anfälliger für Krankheiten. Deshalb komme der Versorgung mit gesunden Lebensmitteln auf dem Land und in der Stadt eine Schlüsselrolle zu.

«Brot für die Welt» sammelt in Deutschland und in Österreich. Im vergangenen Jahr wurden 57,5 Millionen Euro gespendet. Knapp eine Million Euro kamen aus Mecklenburg-Vorpommern. Das Geld wurde vor allem in den Gottesdiensten am 1. Advent, zu Heiligabend und beim Erntedankfest gesammelt. Das aktuelle Sammlungsjahr endet am 31. Dezember.

Diakonie MV