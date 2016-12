Brände : Neustrelitz: Mann nach Brand in Mehrfamilienhaus in Klinik

1 von 1 Foto: Armin Weigel 1 von 1

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Neustrelitz ist ein Mieter mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Insgesamt mussten drei Mieter das stark verrußte Haus verlassen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in der Nacht in einer Wohnung im Obergeschoss aus. Die Brandursache sei noch unklar, ein technischer Defekt werde jedoch nicht ausgeschlossen.

