Gesundheit : Organspendequote in Ostdeutschland am höchsten

In den neuen Bundesländern ist die Zahl der Organspenden gemessen an der Bevölkerung höher als in Westdeutschland. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie der Deutschen Stiftung Organtransplantion (DSO) hervor. Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen weisen demnach mit 14,2 postmortalen Spendern pro einer Million Einwohnern die höchste Spenderquote auf. Mit dem selben Wert liegt auch die DSO-Region Nord-Ost mit Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 10,4 Spendern.