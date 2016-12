Kunst : «Ost-Vogue» in Rostocker Ausstellung

Rostock (dpa/mv) - In der Rostocker Kunsthalle wird heute eine Ausstellung über die frühere DDR-Frauenzeitschrift «Sibylle» eröffnet. Die «Sibylle» war von 1956 an sechs Mal jährlich in einer Auflage von 200 000 erschienen und regelmäßig schnell vergriffen. Die letzte Ausgabe gab es 1995. Bis zur Wende hatten insgesamt 35 Fotografen für «Sibylle» gearbeitet, die Werke von 13 seien für Rostock ausgewählt worden. Die Zeitschrift hatte einen hohen künstlerischen Anspruch gehabt und sei deshalb auch als «Ost-Vogue» bezeichnet worden. Insgesamt waren in den 39 Jahren ihrer Existenz 246 Hefte erschienen.

