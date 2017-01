Wetter : Ostsee-Sturmflut spitzt sich zu

Die Sturmflut an der deutschen Ostseeküste hat sich am Mittwochabend zugespitzt und zu Schäden geführt. Es kam in Lübeck, Rostock, Warnemünde und Wismar zu Überschwemmungen auf Straßen, wie örtliche Einsatzkräfte berichteten. In Warnemünde lief das Restaurant «Seehund» voll. In Rostock entlang der Warnow waren viele Häuser gefährdet.