Luftverkehr : Parchimer Flughafen schränkt Betriebszeiten ein

Auf dem Flughafen Parchim wird seit zwei Monaten verkürzt gearbeitet. Die Betriebszeiten wurden auf sechs Stunden täglich reduziert, am Sonntag bleibt der Airport geschlossen, wie das Verkehrsministerium in Schwerin am Freitag auf Anfrage mitteilte. Für die Beschäftigten gelte Kurzarbeit. Eine Ministeriumssprecherin sagte, der Flughafen habe die Änderungen im September mitgeteilt. Gründe seien nicht genannt worden. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet. Der Flughafen-Betriebsleiter Jens Lindemann war am Freitag zunächst nicht zu erreichen.