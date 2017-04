Parteien : Parteitag der Linken: Angriffe gegen Landesregierung

vergrößern 1 von 1 Foto: Bodo Marks 1 von 1

Die Parteivorsitzende der Linken in Mecklenburg-Vorpommern, Heidrun Bluhm, hat die Schweriner Landesregierung scharf angegriffen. Es gebe nach der Landtagswahl im September keinen Aufbruch und keine Zukunftsvision, kritisierte Bluhm am Samstag beim Landesparteitag der Linken in Rostock. Die Politik der rot-schwarzen Koalition sei zum Schaden der Menschen die Gleiche geblieben. Die versprochene spürbare Absenkung der Kita-Gebühren sei ebenso ausgeblieben wie die Verbesserung der Löhne. «Nichts von dem, was die alte und neue Landesregierung im Wahlkampf versprochen hat, ist umgesetzt.» Die Linke dagegen vertrete die Interessen der sozialen Gerechtigkeit. Wichtigstes Ziel ihrer Partei in den kommenden Monaten sei die Gewinnung neuer und junger Parteimitglieder.

Zuvor hatte sich der Chef des DBG Nord, Uwe Polkaehn, dafür ausgesprochen, die Tradition gemeinsamer Gespräche zwischen der Gewerkschaft und den Linken wieder aufzunehmen. Die Linke sei im Landtag die einzige ernstzunehmende Opposition. Es gebe eine große Übereinstimmung in den politischen Zielen. Angesichts der gesellschaftlichen Realität sei die Zusammenarbeit unabdingbar.

Dazu gehöre die Forderung nach sicherer und gut bezahlter Arbeit sowie guten Arbeitsbedingungen. «Mecklenburg-Vorpommern ist der Lohnkeller der Republik», sagte Polkaehn. Viele Arbeitgeber würden Tarifflucht betreiben. Arbeitgeber, die sonntags von Tarifpartnerschaft reden und montags die Tarifbindung kündigen, seien «Heuchler». Die Schere zwischen Arm und Reich gehe immer weiter auseinander.

Parteitag

von dpa

erstellt am 29.Apr.2017 | 13:19 Uhr