Wetter : Pegel an der Ostseeküste steigen: Sturmflut erwartet

Mit dem über Skandinavien nach Weißrussland ziehenden Sturmtief «Axel» steigen an der Ostseeküste die Pegelstände. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie erwartet ab dem Abend bis Mitternacht eine Sturmflut und Höchststände von etwa 1,50 Meter über Normal an der gesamten deutschen Ostseeküste. Zunächst wird das Wasser auf die östlichen Strände bei Usedom und im Greifswalder Bodden drücken, später dann bei Rostock, Wismar und Flensburg. Dass es auch zu höheren Wasserständen als 1,50 Meter über Normal kommen könne, sei nicht auszuschließen. Dies hänge von der genauen Zugrichtung und der Windstärke des Tiefs ab, sagte eine Sprecherin des BSH am Mittwoch.