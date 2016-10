Geschichte : Penzlin erinnert an Aufhebung der Leibeigenschaft

Mit einer Festveranstaltung erinnert die Stadt Penzlin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) an diesem Sonntag an den Gutsherren, der vor 200 Jahren als erster Gutsbesitzer in Mecklenburg die Leibeigenschaft aufhob. Dabei handelt es sich um Ferdinand Freiherr von Maltzan (1778-1849), wie ein Stadtsprecher am Donnerstag mitteilte. Den Festvortrag soll die ehemalige Leiterin des Fritz-Reuter-Literaturmuseums, Cornelia Nenz, halten, die Vorsitzende des Heimatverbandes im Nordosten ist. Auch Nachfahren der Maltzans würden erwartet.