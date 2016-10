Umwelt : Pflanzaktion in Müritzregion: Klimawälder in MV wachsen

In Malchow wurden bei bestem Pflanzwetter etwa 1300 Winterlinden und 700 Vogelkirschbäume in die Erde gesetzt. «Die Winterlinde ist Baum des Jahres 2016 und bestens für diesen lehmhaltigen Sandboden geeignet. Die Vogelkirsche besitzt ein sehr wertvolles Holz und ist während der Blütezeit eine Oase für Insekten», erläuterte Forstamtsleiter Bernd Poeppel. Er kündigte den Bau eines zwei Kilometer langen Rundwanderweges mit Informationen zum Thema «Wald und Klima» an. Malchow ist eines der Touristenzentren in der Seenplatte.

Waldaktien werden für jeweils zehn Euro verkauft. Mit diesem Betrag können fünf Quadratmeter Wald angepflanzt und über fünf Jahre gepflegt werden. Früher waren es zehn Quadratmeter. Wegen gestiegener Bodenpreise und teurer gewordener Pflege habe diese Änderung vorgenommen werden müssen, hieß es aus dem Agrarministerium. Der Preis beinhalte die Vorbereitung der Pflanzfläche, den Kauf von Setzlingen, den Bau und die Aufstellung von Zäunen als Verbissschutz, die Pflege der Anpflanzungen und im Extremfall die Neuanpflanzung.

Waldaktie

Pflanzaktionen