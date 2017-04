Wissenschaft : Physiker forscht zu Materie-Antimaterie-Plasma

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Urknall-Forschung für die Astrophysik: Der Plasmaphysiker Thomas Sunn Pedersen vom Greifswalder Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) will ein aus Elektronen und Positronen bestehendes Materie-Antimaterie-Plasma erzeugen. Damit werde er im Kleinformat einen Zustand erzeugen, wie er in den ersten Minuten nach dem Urknall existierte - und zwar, als das Universum von gleich viel Materie und Antimaterie erfüllt war, wie das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik mitteilte. Für seine Materie-Antimaterie-Forschung wird der Plasmaphysiker und Professor an der Universität Greifswald mit 2,4 Millionen Euro durch den Europäischen Forschungsrat (ECR) unterstützt.

von dpa

erstellt am 16.Apr.2017 | 09:26 Uhr