Theater : Plattdeutsche Fritz-Reuter-Bühne feiert 90. Geburtstag

Plattdeutsche Fritz-Reuter-Bühne feiert 90. Geburtstag

Die plattdeutsche Fritz-Reuter-Bühne am Mecklenburgischen Staatstheater wird am 26. November 90 Jahre alt. Zum Jubiläum bringt die kleine Truppe um Direktor Rolf Petersen mit «Kein Hüsung» (Kein Zuhause) einen Klassiker ihres Namenspatrons Fritz Reuter (1810-1874) auf die Bühne. Premiere ist am 25. November im Großen Haus in Schwerin. Die Fritz-Reuter-Bühne in Schwerin ist eines von bundesweit zwei professionellen Plattdeutsch-Ensembles. Das andere ist das Ohnsorg-Theater in Hamburg.