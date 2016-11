Kriminalität : Polizei durchsucht Wohnung: Mann droht Frau

Wegen der Bedrohung einer Frau hat die Polizei am Mittwochabend die Wohnung eines 29-jährigen Mannes in Greifswald durchsucht. Der Mann soll der Hausbewohnerin am Abend zuvor damit gedroht haben, ihr den Kopf abzuschlagen, nachdem sie sich über Lärm beschwert hatte, wie ein Polizeisprecher am Freitag in Anklam sagte. Die Frau hatte Anzeige erstattet.