Kriminalität : Polizei findet statt Vermisstem gestohlenes Auto im Fluss

In einem Fluss in Rostock ist bei der Suche nach einem Vermissten ein vor 21 Jahren gestohlenes Auto gefunden worden. Der Wagen wurde am Donnerstag von Spezialisten aus der Warnow gezogen, wie eine Polizeisprecherin am Freitag erklärte. Der Grund des Flusses war mit Sonartechnik abgesucht worden, weil man auf Hinweise zum Vermissten gehofft hatte. Dabei war die Polizei auf das Fahrzeug gestoßen. Von dem seit dem Sommer vermissten 72-jährigen Rostocker und seinem Wagen fehlt weiter jede Spur.

Mitteilung

von dpa

erstellt am 21.Apr.2017 | 09:06 Uhr