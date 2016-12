Kriminalität : Polizei findet tote und hungernde Schafe auf Koppel

Die Polizei hat am Mittwoch nach einem Hinweis mehrere tote sowie unterernährte Schafe auf einer Koppel bei Gützkow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) entdeckt. Die Schafe hätten offensichtlich über Tage nichts zu Fressen und kein Wasser bekommen, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Zwei tote Tiere seien mit herausgerissenen Ohrmarken in einem Müllsack verpackt gewesen, zwei weitere tote Schafe hätten auf der Koppel gelegen. Ein Tier sei von einem Beamten durch einen Schuss aus der Dienstwaffe vom Todeskampf erlöst worden.