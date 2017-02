Schifffahrt : Polizei-Küstenboot «W3» für 1,7 Millionen Euro modernisiert

1 von 1 Foto: Maritimes Sicherheitszentrum 1 von 1

Innenminister Boris Pistorius (SPD) ging am Donnerstag in Cuxhaven an Bord der «W3». Die Beamten hätten nun optimale Technik für die wichtigen polizeilichen Aufgaben auf dem Wasser und an der Küste, sagte Pistorius.

Aufgaben der Wasserschutzpolizei

Schiffe der Wasserschutzpolizei Niedersachsen

von dpa

erstellt am 09.Feb.2017 | 13:41 Uhr