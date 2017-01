Jahreswechsel : Polizei stellt 287 illegale Böller sicher

Die Polizei hat in Ueckermünde(Landkreis Vorpommern-Greifswald) an Silvester 287 illegale Böller sichergestellt. Die Beamten seien von einer Anwohnerin informiert worden, dass Jugendliche Böller auf einen Imbiss werfen, teilte die Polizei mit. Einer der insgesamt 18 Jugendlichen, die vor dem Imbiss angetroffen wurden, hatte 237 sogenannte Polenböller in einem Rucksack bei sich. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Eine halbe Stunde später wurden die Beamten wegen Ruhestörung alarmiert. Sie fanden in dem Zusammenhang bei zwei 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen 50 weitere Polenböller. Auch gegen diese Jugendlichen wird ermittelt.

