Kriminalität : Polizei zieht notorischen Alkohol-Fahrer aus dem Verkehr

Einen notorischen Alkoholsünder haben Polizisten in Wolgast (Kreis Vorpommern-Greifswald) aus dem Verkehr gezogen. Der 52-Jährige fiel Beamten am Mittwoch zum dritten Mal innerhalb von sechs Tagen mit seinem Auto auf, wie eine Polizeisprecherin in Anklam sagte. Bei ihm wurden zwei Promille Atemalkohol gemessen. Nun sei der zweite und letzte Autoschlüssel eingezogen, der Wagen sichergestellt und die Staatsanwaltschaft eingeschaltet worden.