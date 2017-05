Demonstrationen : Polizeiaktion am 1. Mai in Stralsund wird Thema im Landtag

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

Am 1. Mai hatten etwa 250 NPD-Anhänger in Stralsund demonstriert. Nach Angaben der Stralsunder Polizei versuchten Gegendemonstranten an der geplanten Strecke des NPD-Aufzuges die Aktion zu blockieren. Das Angebot, sich dem friedlichen Protest bei Mahnwachen anzuschließen, sei nicht angenommen worden. «Stattdessen versuchten sie, die Umstellung zu durchbrechen, woraufhin auch Pfefferspray durch die Polizei eingesetzt wurde», hieß es in der Mitteilung. Einige dieser Personen seien vermummt gewesen und hätten zum Teil auch verbotene Gegenstände, wie Messer mitgeführt. Deshalb seien zahlreiche Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen worden, teilte die Polizei weiter mit.

Das Bündnis Rostock nazifrei, das zu Gegenaktionen in Stralsund aufgerufen hatte, sprach von einem «massiven und rechtswidrigen Eingriff in das Versammlungsgesetz». Kundgebungsteilnehmer am Neuen Markt seien teilweise über acht Stunden festgesetzt, fotografiert und durchsucht worden. «Das ist ein nicht hinnehmbarer Zustand», erklärte Torsten Sohn vom Bündnis Rostock nazifrei.

von dpa

erstellt am 03.Mai.2017 | 14:53 Uhr